Horoscopul zilei de miercuri, 25 aprilie. O zodie are probleme cu banii, altă zodie trăieşte drame

Venus este planeta iubirii, afectiunii, placerii, relatiilor, valorii de sine, demnitatii si a tot ce este frumos. Venus conduce si respectul nostru de sine, finantele personale, veniturile castigate, valorile si moralitatea. Deci cand te gandesti la Venus, care are o energie feminina, gandeste-te la IUBIRE indiferent de semnul in care se afla.

Venus in Gemeni nu prea ne da motivatia sa ne asezam la rostul nostru. Aceasta energie a lui Venus in Gemeni prefera sa ne faca sa flirtam si sa tot iesim in exterior colo colo si este foarte dificil ca in aceasta perioada sa poti transforma o relatie in ceva permanent. este un moment potrivit sa iti dezvolti o a doua iubire cat timp aceasta este cariera, o creatie, un hobby si nu o infidelitate.

Venus in Gemeni mai inseamna si zona banilor tai personali, deci cere un discount orice ar fi si negociaza orice ai cumpara sau cere-ti dreptul la o marire sau o prima.

Iata horoscopul zilei de MIERCURI 25 aprilie 2018 pentru fiecare zodie in parte:

Horoscop zilnic BERBEC (21 martie – 20 aprilie)

Astazi esti total preocupat de munca ta ceea ce inseamna ca ai mai multa energie decat de obicei, ceea ce este o veste grozava. Pana acum a fost nevoie sa ai un ritm mai lent din cauza situatiei astrologice mai complicate insa acum in sfarsit primesti acel plus de energie pe care il meriti. Profita din plin si mergi mai departe si iesi la multe intalniri cu oamenii care te pot ajuta cu planurile tale. Nu stii niciodata cine este persoana perfecta ce te va sprijini in cariera ta de la urmatorul nivel, asa ca incepe sa vorbesti cu lumea.

Horoscop zilnic TAUR (21 aprilie – 21 mai)

Se pare ca exista un subiect ce se intampla zilele acestea pe care trebuie sa il tii pentru tine. Cu atatea cate se intampla in casa ta 12, pare ca este un secret important ce trebuie vorbit doar cu oamenii pe care ii intereseaza cu adevarat. Oamenilor le plac secretele si le place sa le spuna mai departe. Tine-l pe al tau ferit de lume. Treburile tale nu sunt treburile altora. Lucreaza la orice proiect financiar sau de afaceri fara sa divulgi detalii din el. Barfitorii ar prinde mici soapte si le-ar duce mai departe.

Horoscop zilnic GEMENI (22 mai – 21 iunie)

Ai atatea idei creative in minte acum si asta este din cauza lui Venus cea creativa care este acum in Gemeni. Este o zi excelenta sa te concentrezi pe activitati creative precum scrisul, blogul, comunicatul, pictatul. Chiar daca nu lucrezi in domeniul creativ, tot poti gasi inspiratie din arte deci pune timp deoparte pentru asta sau macar pentru o plimbare in natura. Vei fi surprins cat de intinerit te vei simti. Nu grabi creatia, savureaz-o si las-o sa se exprime in ritmul ei.

