Hotelierii de pe litoral caută cu disperare angajaţi. Este cea mai mare criză de personal din ultimii 28 de ani

Aproape că nu există hotel pe litoral care să nu aibă un deficit de angajaţi. Disperaţi, unii patroni au renunţat la pretenţia de a angaja personal calificat, si îşi califică oamenii direct la locul de muncă.

"Până in acest moment avem 15 fete din Republica Moldova. Aem nevoie de personal, in continuare se fac recrutari", a declarat Cristiana Bîrcu, PR hotel.

Această femeie vine tocmai de peste Prut. Are acasă doi copii, dar în Republica Moldova salariile sunt mici. Aşa a ajuns să lucreze într-unul dintre cele mai luxoase hoteluri din staţiunea Mamaia.

"Pentru un trai mai bun, salar mai ridicat, mancare, cazare. E greu departe de casă, dar nu am ce sa fac am nevoie de bani si de asta am venit sa muncesc aici", marturiseste Maria Mogoş, camerista.

Internetul abundă în această perioada de anunţuri de angajare. Se caută cameriste, ospătari, barmani sau bucătari. Cei calificaţi preferă totuşi să plece din ţară pe salarii de mii de euro.

"Ne este foarte greu sa aducem personal calificat pentru ca majoritatea pleaca pe vase de croaziera sau in afara pe un salariu mult mai bun. Pe langa salariu, le oferim cazare, le oferim doua mese pe zi, le oferim bonusuri", spune Laurențiu Duică, șef de sala restaurant Mamaia.

Salariile pe litoral pornesc de la 1.500 de lei, dar pot ajunge și la câteva mii de euro bune în cazul bucătarilor cu mulți ani de experiență.