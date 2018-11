HALUCINANT! Hoţii au furat instalaţia de nocturnă a stadionului din Constanţa

Ciprian Marica, patronul celor de la FC Farul, a dezvaluit ca echipa din Liga 2 nu poate evolua in nocturna deoarece cablurile si alte componente ale acesteia au fost furate.

"Suntem in pom! Stadionul nu mai are nici nocturna. Acum cateva zile au fost taiate cablurile si au furat cuprul de la nocturna. Acum nu mai avem nici nocturna. Unul dintre hoti a fost prins si am inteles ca a fost tras la raspundere, dar noi nu mai avem nocturna acum", a spus Ciprian Marica.

Fostul international a dezvaluit ca aceasta nu este singura problema cu care se confrunta. La stadionul din Constanta nu mai exista nici apa, nici caldura.