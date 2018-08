Hoţii au intrat peste Rică Răducanu în casă şi i-au furat agoniseala de o viaţă. "Am rămas pinguin..."

Rică Răducanu s-a aflat zilele trecute la mare unde are o casă de vacanţă, numai că hoţii i-au stricat concediul fostului portar, informează România TV.

"Sunt foarte suparat. Sa intre cineva peste tine in casa, mi se pare nu stiu cum. Eu sunt nascut in Constanta, sunt originar de acolo, mi-am luat casa la Mangalia sa fiu de-al casei, un apartament, ma duc in fiecare an. Acum 3 ani a sarit cineva pe balcon, la etajul 1, dar nu a luat nimic. Am stat la meci, am adormit, las usile deshise la balcon, dimineata la 6 m-am trezit sa scot telefonul, cand teleofnul nu era, cand ma uit pe bancuta unde e radio, gentuta în care aveam totul in ea, toata viata mea, incepand cu buletin, carti de credit , acte masina, carenet, tot ce vrei, nu mai era. Eu nu stau cu geamurile inchise, e briza marii si nu dau drumul la aer, ca si asa nu respir bine. Am rămas pinguin", a spus Rică Răducanu la România TV.

Fosta legendă a Rapidului a fost călcat de hoţi în noaptea de 12 spre 13 august.

"Daca il prindeam il omoram. Nu-mi dau seama cine e. Poate sa fie un copil, eu la 6 m-am trezut ca voiam sa vin la Bucureşti. M-am dus la vecinu, am un vecin baiat bun, eu credeam ca e in masina geanta, eram zapacit, am vazut meciul am si baut, m-am dus la masina si nu era nimic, el a sunat la 112. Au venit poliţiştii, a scris baiatul ala vreo 5 pagini. Daca ma trezeam si faceam vreo moarte acum la batranete", a mai spus Rică Răducanu.