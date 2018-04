Huliganii au făcut măcel la meciul STEAUA-RAPID, femei şi copii loviţi. Un băieţel a fost cărat pe braţe de jandarmi VIDEO

Partida dintre CSA Steaua și Academia Rapid a fost umbrită de evenimentele reprobabile, care i-au avut protagoniști pe ultrașii celor două fomații. Pe teren, s-a impus echipa din Giuleşti, în tribune s-au impus forţele de ordine, care au folosit scuturile, bastoanele şi gazele lacrimogene pentru a restabili ordinea. Au fost aproape 37.000 de oameni în tribune, iar atmosfera a adus aminte de meciruile de altădată.

S-au înregistrat incidente grave la meciul CSA Steaua-Academia Rapid, de pe Arena Naţională. Fanii stelişti au aruncat cu scaune înspre jandarmi, iar aceştia au intervenit cu gaze lacrimogene. Mai mulţi fani stelişti au fost reţinuţi de jandarmi.

După al treilea gol al rapidiştilor, un suporter al "vişiniilor" a intrat pe teren, s-a dus spre galeria stelistă şi a făcut scene obscene. El a fost imediat luat de jandarmii, dar fanii stelişti au început să arunce cu scaune şi petarde în direcţia forţelor de ordine.

Meciul a fost întrerupt câteva minute, iar jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene, reţinând mai mulţi suporteri stelişti, dar şi pe fanul rapidist.

Purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei, Georgian Enache, a declarat, sâmbătă seară, că până acum au fost sancţionaţi 40 de contravenienţi şi 12 suporteri care au săvârşit infracţiunea de folosire a materialelor pirotehnice la meciul CSA Steaua – Academia Rapid, de pe Arena Naţională.

"Am asistat la nişte evenimente pe care nu credeam că le mai vedem. Nu am mai avut astfel de evenimente în care să fie implicate atât de multe persoane. Este regretabil că la un eveniment sportiv am avut parte de asemenea evenimente. Vorbim despre persoane rănite, despre intervenţii ale jandarmilor şi despre mai multe sancţiuni care vor fi aplicate acestor huligani. A fost nevoie din păcate în această seară să fim prezenţi mai mult decât era nevoie în zona interioară a arenei sportive, unde am fost nevoiţi să despărţim grupurile de suporteri care se atacau reciproc. În intervenţia noastră a fost nevoie de folosirea gazelor lacrimogene şi am reuşit să izolăm aceste grupuri violente. Au fost peste 700 de jandarmi implicaţi în asigurarea măsurilor de ordine în spaţiul public, pe traseele de deplasare ale suporterilor, în zona apropiată arenei sportive", a spus Enache la România TV.

Georgian Enache a precizat că riscă sancţiuni şi clubul organizator şi firma care a asigurat paza la meci. "Avem în atenţie şi măsurile de ordine aplicate de către organizator şi de către firma de pază şi există posibilitatea să fie aplicate sancţiuni şi în aceste cazuri", a adăugat el.

Formaţia Academia Rapid a învins, sâmbătă, pe Arena Naţională, cu scorul de 3-1, echipa CSA Steaua, într-un meci din Liga a IV-a, joc marcat de incidente şi la care au asistat 36.276 de spectatori, conform anunţului făcut la staţia de amplificare a stadionului din Capitală.

Golurile învingătorilor au fost înscrise de Daniel Niculae '41, Burlacu '55 şi Vlada '60. Pentru Steaua a înscris Predescu, în minutul 45+7, dintr-un penalti acordat de centralul Marcel Bîrsan pentru un henţ făcut de Goge.