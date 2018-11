HyperFest, Festivalul Internaţional de Film Studenţesc al Universităţii Hyperion Ediţia 2018

Pentru cele 10 zile de festival, organizatorii Universitatea Hyperion, Paradox Film, Dinadins și Straniu Film au pregătit workshop-uri, masterclass-uri și peste 200 de scurtmetraje din 83 de țări.

Juriul acestei ediții este format din: Laurențiu Damian, Președintele juriului – regizor, scenarist și profesor universitar doctor; Bogdan Ficeac – scriitor, scenarist, jurnalist și profesor la Facultatea de Jurnalism Hyperion; Ioachim Ciobanu – actor și regizor; Ionuț Mareș – critic de film; Laura Baron-Georgescu – producător, editor și profesor universitar.





Pentru prima dată, anul acesta are loc și un concurs de scenarii dedicat studenților pasionați de filme, de la orice facultate, care se pot înscrie până pe 11 noiembrie, ultima zi a festivalului.

Condiții de participare și înscriere: bit.ly/2ytHFDA

Despre ediția de anul acesta: youtube.com/watch?v=bK6ap6fpStk



PROGRAMUL HYPERFEST 2018

Vineri, 02.11.2018

10:00 – 16:00 – Workshop Actorie „Let It Go Acting Studio” –

Universitatea Hyperion

18:00 – 20:00 – Masterclass Regie, susținut de Corneliu Porumboiu –

Universitatea Hyperion

Sâmbătă, 03.11.2018

10:00 – 18:00 – Workshop Actorie „Let It Go” – Universitatea Hyperion

Duminică, 04.11.2018

10:00 – 18:00 – Workshop Actorie „Let It Go” – Universitatea Hyperion

Luni, 05.11.2018

14:00 – 16:30 – Discuție film independent cu Dan Chișu – Universitatea

Hyperion

17:00 – 19:00 – Masterclass Imagine, susținut de Liviu Marghidan –

Universitatea Hyperion



Marți, 06.11.2018

14:00 – 14:50 – Calup 1 Scurtmetraje Competiție – Cinema Europa

15:00 – 15:50 – Calup 2 Scurtmetraje Competiție – Cinema Europa

16:00 – 16:50 – Calup 3 Scurtmetraje Competiție – Cinema Europa

17:00 – 17:50 – Calup 4 Scurtmetraje Competiție – Cinema Europa

18:00 – 18:50 – Documentare Competiție – Cinema Europa

19:00 – 19:50 – Animații Competiție – Cinema Europa

20:00 – 20:20 – Ceremonia de deschidere

20:30 – 23:00 - Alice T. (2018) de Radu Munteanu + Q&A – Cinema Europa

23:00 – 02:00 – Party Deschidere – Zepellin Pub (Str. Marin Serghiescu 7)

Miercuri, 07.11.2018

14:00 – 14:50 – Calup 5 Scurtmetraje Competiție – Cinema Europa

15:00 – 15:50 – Calup 6 Scurtmetraje Competiție – Cinema Europa

16:00 – 16:50 – Experimental Competiție Competiție – Cinema Europa

17:00 – 17:50 – Documentare Competiție – Cinema Europa

18:00 – 18:50 – Calup 7 Scurtmetraje Competiție – Cinema Europa

19:00 – 19:50 – Animații Competiție – Cinema Europa

20:15 – 22:00 – Fotbal Infinit (2018) de Corneliu Porumboiu + Q&A – Cinema Europa



Joi, 08.11.2018

13:00 – 13:50 – Calup 8 Scurtmetraje Competiție – Cinema Europa

14:00 – 14:50 – Calup 9 Scurtmetraje Competiție – Cinema Europa

15:00 – 15:50 – Experimental Competiție – Cinema Europa

16:00 – 16:50 – Calup 10 Scurtmetraje Competiție – Cinema Europa

17:00 – 17:50 – Documentare Competiție – Cinema Europa

18:00 – 18:50 – Calup 11 Scurtmetraje Competiție – Cinema Europa

19:00 – 19:50 – Animații Competiție – Cinema Europa

20:15 – 23:00 – Scurtcircuit (2017) de Cătălin Saizescu + Q&A – Cinema Europa



Vineri, 09.11.2018

14:00 – 14:50 – Calup 12 Scurtmetraje Competiție – Cinema Europa

15:00 – 15:50 – Documentare Competiție – Cinema Europa

16:00 – 16:50 – Calup 13 Scurtmetraje Competiție – Cinema Europa

17:00 – 17:50 – Documentare Competiție – Cinema Europa

18:00 – 18:50 – Calup 14 Scurtmetraje Competiție – Cinema Europa

19:00 – 19:50 – Animații Competiție – Cinema Europa

20:15 – 23:00 – Povestea unui Pierde Vară (2017) de Paul Negoescu + Q&A – Cinema Europa



Sâmbătă, 10.11.2018

13:00 – 15:30 – Masterclass Actorie, susținut de Alexandru Papadopol – Universitatea Hyperion

14:00 – 14:50 – Calup 15 Scurtmetraje Competiție – Cinema Europa

15:00 – 15:50 – Experimental Competiție – Cinema Europa

16:00 – 16:50 – Animații Competiție – Cinema Europa

17:00 – 17:50 – Documentare Competiție – Cinema Europa

18:00 – 18:50 – Calup 16 Scurtmetraje Competiție – Cinema Europa

19:00 – 19:50 – Animații Competiție – Cinema Europa

20:15 – 23:00 – Lemonade (2018) de Ioana Uricaru + Q&A – Cinema Europa

Duminică, 11.11.2018

12:00 – 16:00 – Tur Castel Film Izvorani – Castel Film Studios

15:30 – 18:00 – Bacalaureat (2018) de Cristian Mungiu + Q&A – Cinema Europa

18:30 – 19:50 – Ceremonia de închidere

20:00 – 22:30 – Singură la nunta mea (2018) de Marta Bergman + Q&A – Cinema Europa

23:00 – 03:00 – Party Închidere – Gallery Cafe (Str. Leonida 9-11)

Intrarea la festival este LIBERĂ!

