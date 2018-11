Iaquinta, campion mondial în 2006, face apel la condamnarea la închisoare: Mi-au distrus viaţa deşi n-am făcut nimic. Sufăr ca un câine

"Mi-au distrus viaţa deşi nu am făcut nimic. Sufăr de patru ani ca un câine, la fel şi familia mea şi copiii mei. Şi nu am făcut nimic. În familia mea, nici măcar nu ştim ce este Ndragheta. Mi-au distrus viaţa pentru nimic. M-au judecat vinovat pentru că sunt din Calabria, dar am câştigat Cupa Mondială. Ni se va face dreptate", a declarat Vincenzo Iaquinta.

Vincenzo Iaquinta, campion mondial în 2006, a fost condamnat, miercuri, la doi ani de închisoare, pentru deţinere ilegală de arme de foc şi legături cu gruparea mafiotă Ndrangheta.

Tatăl lui Iaquinta, Giuseppe, antreprenor acuzat de asociere cu Ndrangheta, a fost condamnat la 19 ani de închisoare.

În proces au existat peste 140 de inculpaţi.