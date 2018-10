Ice-T a fost arestat la New York. Rapper-ul a fost acuzat de două infracţiuni

Potrivit Billboard, autorităţile au declarat că artistul a fost amendat miercuri, după ce a trecut de sistemul electronic de taxare.

Podul George Washington (George Washington Bridge) este un pod suspendat peste râul Hudson River în New York City. El face legătura dintre insula Manhattan și Fort Lee, New Jersey). Taxa pentru transportul peste pod în direcția New York este pentru autoturisme și autocamioane de 6$; în direcția New Jersey transportul este scutit de taxe.

Rapperul în vârstă de 60 de ani, al cărui nume real este Tracy Marrow, conducea o maşină sport McLaren nouă şi a fost amendat pentru că aceasta nu avea numerele de înmatriculare.

Ice-T a scris pe contul său de Twitter: „Poliţiştii au mers un pic cam departe. Puteau să dea o amendă. Înăuntru şi afară...".

Mai târziu, el a publicat o fotografie de la filmările pentru „Law & Order: Special Victims Unit" din Manhattan, în care joacă rolul sergentului Odafin Tutuola.