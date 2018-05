Idei de întâlniri pentru cuplurile căsătorite

1. Faceti-va zilnic timp doar pentru voi

Cand sunteti distrati de treburile zilnice, iar acestea ocupa prea mult timp din viata voastra, rezervati-va cate o ora in fiecare zi pentru a pastra relatia proaspata si vibranta – este mai usor decat credeti. Faceti sport dimineata. Daca va place amandurora sa alergati, planuiti sa faceti asta in acelasi timp. Mergeti impreuna la sala sau urmati cursuri de yoga. Chiar si o asemenea activitate simpla face minuni pentru relatia voastra de dragoste. Daca sunteti parinti, trimiteti-va copiii devreme la culcare la o ora rezonabila. Au nevoie de somn, iar in majoritatea cazurilor, trebuie sa fie in pat intre orele 19:00-20:00. Copiii foarte mici au nevoie de 14 ore de somn pe noapte. In cazul in care ai vostri stau treji pana la 22:00 in fiecare seara, timpul necesar somnului se da peste cap, iar copiii pot crea probleme in casnicie atunci cand sunt morocanosi. Rezervati-va acele cateva ore dintre cea de culcare a copiilor (20:00) si somnul vostru pentru a va petrece timpul impreuna. In plus, partintii nu ar trerbui sa se simta vinovati daca cheama o bona sau o ruda care sa stea cu cei mici, deoarece ii ajuta sa evadeze din rutina si sa petreaca zilnic cateva ore singuri, caci si casnicia are nevoie de atentie.

2. Planuiti o escapada distractiva

Uneori, o plecare este exact solutia de care are nevoie relatia voastra. Atunci cand conversatiile despre munca, facturi si despre cum sa va petreceti timpul fara copii preiau controlul, luati in considerare o escapada romantica. Deconectati-va din tumultul de zi cu zi pentru a reaprinde flacara dragostei. Pune la cale o excursie in weekend impreuna cu sotul tau. Daca ii place sa escaladeze, planuiti o catarare pe munte si rezervati-va o camera la o cabana. Alegeti un oras pe care nu l-ati mai vazut niciunul dintre voi si inchiriati o camera pentru o noapte la o pensiune. Mergeti la mare si petreceti-va cateva zile relaxandu-va pe plaja. Luati in considerare interesele amandurora atunci cand va ganditi la plecari. Indiferent pentru ce excursie optati, asigurati-va ca sunteti amandoi de acord si ca va eliberati de griji (aceasta inseamna sa va deconectati de la lucrurile care va pot distrage atentia, precum telefonul sau laptopul).

3. Surprindeti-va

Gandeste-te la zilele in care v-ati cunoscut. Asteptai cu nerabdare sa te sune, desi nu erai sigura ca o va face. Aceasta incertitudine te facea sa iti doresti mai mult. Cu toate ca nu se poate da timpul inapoi ca sa va aflati din nou in perioada in care incepeati sa va cunoasteti, puteti crea surprize in interactiunile de zi cu zi. Incearca sa comunici cu sotul tau chiar si atunci cand comunicarea nu este neaparat necesara. Trimite-i un sms simplu in care sa ii spui ca il iubesti si ca ti-e dor de el. Sau, chiar mai bine, scrie-i o scrisoare. Scrisorile arata ca ai depus un efort in plus, iar a ta nu trebuie sa fie neaparat in stilul „Romeo si Julieta", ci un simplu bilet prin care sa ii arati ca iti pasa. Prepara-i mancarea preferata intr-o seara oarecare din saptamana. Deschideti o sticla de vin si ciocniti fara un motiv anume. Iesiti sa luati pranzul impreuna desi aveti multe treburi. Asemenea surprize il fac pe partenerul tau sa se simta dorit ca atunci cand ieseati la primele intalniri.

