Ierburi aromatice care nu trebuie să-ţi lipsească din bucătărie

Iată care sunt cele mai ierburi aromatice care nu trebuie să lipsească din bucătăria ta:

Busuiocul

Busuiocul nu lipsește din foarte multe bucătării din întreaga lume, care esre folosit pentru prepararea a diversite sosuri, salate și face pereche bună cu roșiile. De asemnea, poate fi folosit cu mozzarella, ulei de măsline și feta. Mai mult, busuiocul poate fi folosit pe orice tip de carne sau fructe de mare. Busuiocul asiatic are o aromă mai distinctă și este adesea folosit în paste, supe și sosoul curry.

Pătrunjelul

Pătrunjelul este una dintre cele mai comune și versatile plante folosite în gătit. Are o aromă piperată, care completează alte condimente. Pătrunjelul este cel mai adesea folosit în salate, sosuri și presărat peste feluri de mâncare la sfârșit. Pătrunjelul are un nivel ridicat de antioxidanți, inclusiv vitamina A și vitamina C.

Menta

Menta este o altă plantă comună asociată cu dulciuri, având o proprietate de răcorire. Menta proaspătă este perfectă pentru salatele de vară și poate fi adăugată în sosuri și ceaiuri. În plus, menta este o importantă plantă care îmbunătățește digestia și calmează stomacul în caz de indigestie sau inflamație. când te supără stomacul, bea o ceașcă de ceai de mentă cu puțin suc de lămâie.

Rozmarinul

Rozmarinul are un gust picant și se folosește în formă proaspătă sau uscată în gătit, fiind una dintre cele mai aromate ierburile. Rozmarinul are beneficii suplimentare de stimulare a memoriei, ameliorarea stării de spirit și a stresului, stimularea imunității, calmarea stomacului, împrospătarea respirației, stimularea fluxului sanguin, ameliorarea durerii.

Cimbrul

Cimbru poate fi asociat cu legume, pește, carne de pasăre și de porc. Beneficiile cimbrului sunt imense; florile, frunzele și uleiul de cimbru au fost folosite de-a lungul timpului pentru a trata diaree, durerea de stomac, artrita, durerea în gât, tusea, bronșita, flatulența. Cimbru este, de asemenea, bogat în vitaminele A și C, ameliorând simptomele răcelii și gripei. Plus că este o sursă bună de cupru, fibre, fier și mangan.

Oregano

Oregano este o altă planta care se folosește mai ales în paste, pizza și alte feluri de mâncare italienești. Grecii au folosit foarte mult oregano în salate, deoarece este o plantă care are multe beneficii pentru sănătate; furnizează antioxidanți pentru buna funcționare a sistemului imunitar, conține proprietăți antiinflamatorii și are proprietăți de combatere a cancerului.

Ierburi aromatice pentru slăbit