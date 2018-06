Ilie Năstase, prima reacţie despre bărbatul cu care a fost ÎNŞELAT de SOŢIA SA. "Ea s-a îndrăgostit de el şi..."

Ilie Năstase a intrat în direct prin telefon la o emisiune în care era invitată Brigitte Sfăt și a dezvăluit, printre altele, că bruneta l-a înșelat cu un bărbat din Timișoara.

"E dreptul ei, e viața ei și poate să decidă ce vrea. Eu am luptat foarte mult, ar trebui să lupte ea pentru mine. Eu m-am bătut cu fostul ei soț la Timișoara, m-am bătut cu toată lumea. Fostul ei soț mi-a făcut multe probleme la Timișoara, eu am ajutat-o să ajungă aici. Eu nu pot să trăiesc fără ea, dar ea poate. Nu știu, nu mi-a spus că vrea un copil cu mine, poate cu cel cu care a vrut să înceapă relația. Ea m-a înșelat pe mine cu cineva din Timișoara, eu nu am ce să discut. Diferența dintre mine și ea este că eu nu am fost îndrăgostit niciodată de amante, pe când ea, a fost. Eu aș fi vrut să încerc să avem un copil, dar nu garantez că se întâmplă", a declarat Ilie Năstase.