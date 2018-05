Ilie Năstase, prins băut la volan. A fost dus cu cătuşe la INML. Reacţia fostului tenismen după ce s-a ales cu dosar penal

Reprezentanţii Brigăzii Rutiere a Capitalei au anunţat că, în jurul orei 4.45, pe Şoseaua Nordului, în zona ambasadei Chinei, poliţiştii au oprit pentru control un autoturism condus de un bărbat de 72 de ani.

Potrivit sursei citate, este vorba de fostul jucător de tenis Ilie Năstase.

Întrucât se afla într-o vizibilă stare de ebrietate, acestuia i s-a cerut să fie testat cu aparatul alcooltest, moment în care a devenit recalcitrant, a adresat injurii poliţiştilor, motiv pentru care a fost încătuşat şi dus la sediul INML pentru recoltare de mostre biologice.

"M-au ţinut acolo şi la ora 6.30 mi-au dat drumul. Da, i-am jignit, dacă eu, persoana de 72 de ani, fost parlamentar, spun că am băut trei beri, păi crede-mă măi băiatule. Bun, am refuzat (recoltarea de probe biologice) dă-mi amendă, dar nu-mi pune cătuşele. Îmi pui mie cătuşele înainte să vezi dacă sunt beat sau să vezi cât am băut? Dacă a ieşit alcoolemie 0,05 (în aerul expirat, n.r.) de ce să mai faci şi sângele (probele biologice pentru determinarea alcoolemiei)? A fost o neînţelegere", a declarat Ilie Năstase, la Realitatea TV.

Ilie Năstase a refuzat să-i fie recoltate mostre biologice şi a fost condus la sediul Brigăzii Rutiere unde i-a fost întocmit dosar penal pentru conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice şi pentru refuz de recoltare mostre biologice.

La poliţie, a acceptat totuşi să sufle în alcooltest, care a ieşit 0,54 la mie, potrivit România TV. În mod normal, nivelul de alcool în sânge este dublu faţă de nivelul indicat de etilotest.

Fostul tenisman era însoţit de două femei în momentul în care a fost oprit de poliţie, mai informează sursa citată.