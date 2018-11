Ilie Năstase, reacţie incredibilă când a aflat că Brigitte Sfăt se mărită din nou

Ilie Năstase a declarat faptul că fiecare dintre ei este liber să facă ce își dorește cu viața sa. Mai mult, a dezvăluit că și el se gândește la căsătorie și își dorește să ajungă iar in fața altarului.

"Eu credeam că a divorţat Brigitte. Am auzit şi nu mă prea interesează. Eu să stau de vorbă cu ea? Nu. Nu ştiu, poate nu vorbeşte cu mine, vorbeşte cu altcineva. Pe mine nu mă interesează, eu sunt cu cineva. Nu am nicio problemă, fiecare face ce vrea. Poate era căsătorită şi cu mine, şi cu celălalt. Pe mine mă interesează problema mea. Suntem fiecare liber să facem ce vrem. Eu nu o cunosc așa bine, că nu am fost împreună până la capăt. Asta e situația, acum. Nu regret nimic. Eu nu sunt încă căsătorit, dar în curâd și eu... La un moment dat, trebuie", a declarat Ilie Năstase.