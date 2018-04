Imagini de colecţie de la botezul nepoatei Deliei. Tatăl Oanei, copleşit de emoţii

Micuţa Jessica a fost botezată la biserica "Naşterea Maicii Domnului", din Capitală.

Pentru această zi specială, Delia a ales o rochie scurtă, de culoare aurie. În ceea ce priveşte părul, vedeta a revenit la culoare verde şi a ales să-l prindă într-o împletitură rusească. Soţul ei, Răzvan Munteanu, a venit îmbrăcat într-un costum cum rar au curaj bărbaţii să poarte, un sacou în dungi alb-negru.

"Nu au scufundat-o. A fost civilizat şi frumos. Nu am spus nimic, am stat deoparte şi a fost ok. Am născut de Crăciun, era păcat să nu-i pun şi Cristina să aibă legătură cu Crăciunul", a mărturisit Oana la ieşirea din biserică.

Oana Matache a adus pe lume o fetiță sănătoasă chiar în a doua zi de Crăciun. Delia a fost alături de sora ei în sala de naștere și a asistat la întreaga intervenție.

Ion Matache, tatăl Deliei Matache, s-a întors de la schitul de pe Muntele Athos, unde s-a retras în urmă cu mai mulţi ani. Vizibil emoţionat, a mărturisit că s-a abţinut cu greu să nu plângă în timpul botezului.

"Este o bucurie mare, nu ai ce să simti cand se schimba generatia. A fost foarte emotionant şi aproape am plâns. Este foarte important să crească copilul în dragoste, iubire. Dragostea şi iubirea să le simtă în familie, să fie permanente ca acest copil să crească şi să se dezvolte armonios", a mărturisit tatăl Oanei.

Vestea că tatăl Deliei a luat dumul pribegiei a şocat în urmă cu câţiva ani.

"Până la 40 de ani, eram ateu. Abia atunci am învăţat prima dată Tatăl Nostru. Era în anul 2004, când am luat contact pentru prima oară cu biserica. Un prieten mi-a povestit despre un preot din Piatra Neamţ, iar după ce l-am cunoscut pe acesta, viaţa mea s-a schimbat. Am intrat la părintele Gherasim, am intrat în sala de mese, unde se făcea rugăciunea. Eram nou-venit în grup. În momentul în care mi-a rostit numele, apoi pe cele ale fetelor mele şi pe al Georgetei, deşi mă văzuse prima oară, m-am blocat", a mai povestit Ion Matache.