Imagini dramatice la ultima cursă din Exatlon! Ştefan s-a lovit la cap, iar Draghia a chemat paramedicii

Semifinala Exatlon a fost deosebit de epuizanta pentru concurenti iar Stefan a resimtit oboseala cel mai tare. In ultimul duel al zilei, Stefan avea o singura sansa de a se califica in finala si si-a "inchis" instinctul de conservare. A incercat sa isi depaseasca limitele si sa ajunga inaintea lui Vladimir la obstacolul final, dar, din pacate, s-a lovit la cap pe traseu de doua ori de obstacol si, cand a ajuns in fata bucatilor ceramice care trebuiau sparte cu saci de nisip parea vadit dezorientat.

In momentul in care a aruncat ultimul sac a lesinat pe teren si dupa secunde bune Vladimir a realizat ca Stefan nu e bine si a strigat dupa paramedici, in timp ce incerca sa il trezeasca.