Imagini scandaloase, angajata unui fast-food scuipă în mâncarea unei cliente. Totul a fost filmat VIDEO

Incidentul s-a petrecut în oraşul american Missoula, din statul Montana, într-unul din localurile de tip fast-food ale companiei Pita Pit. Ceartă dintre clientă, ShaeLynn MadPlume, și o angajată al restaurantului a degenerat rapid, ajungându-se în situaţia în care vânzătoarea să scuipe în mâncare.

"Am ajuns acolo aproximativ la ora 2 a.m. şi am încercat să comandăm mâncare, dar această femeie rasistă a scuipat în mâncarea noastră pentru că se pare că a avut o zi proastă şi nu voia să fie la muncă", a scris clienta. În doar 24 de ore, postarea a strâns peste 250.000 de vizualizări.