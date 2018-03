Imagini şocante: Şi-a făcut soţia KO la stadion şi a scăpat doar cu o amendă VIDEO

Incidentul a avut loc în august 2016, însă judecătorii au dat decizia finală abia la începutul acestei luni. Vasquez a fost surprins de camerele de la Whataburger Field în timp ce își lovea cu sălbăticie fosta iubită pe scări.

Imediat după incident, acesta a spus adio unei cariere în MLB, fiind dat afară de Houston Astos. Conform TMZ, procurorii au încercat să obțină condamnarea la închisoare, însă au obținut doar o amendă pentru jucător, care a fost obligat să meargă la ședințe de terapie pentru autocontrol. Vasquez a scăpat ușor și pentru că Fabiana Perez, fosta sa iubită, a refuzat să colaboreze cu procurorii și nu a vrut să depună plângere.

"M-am uitat la video și m-am gândit «cum de am putut să las să mi se întâmple așa ceva? De ce n-am făcut nimic?». Oamenii nu știu prin ce am trecut, nu știu cât am suferit", spune Fabiana Perez, fosta iubită a lui Vasquez

După ce imaginile au devenit publice, Vasquez a fost dat afară și de Lancaster Barnstormers, o formație din ALPB, o ligă independentă de baseball din SUA.

Justin Verlander, fost coleg cu Vasquez la Astros, a reacționat pe contul său de twitter după ce a aflat decizia tribunalului: "***, omule! Sper ca restul vieții tale să fie oribil fără baseball. Meriți tot ce ți se va întâmpla!".