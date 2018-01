Îmbrăţişază-ţi copilul şi se va dezvolta armonios

Oxitocina este un hormon cunoscut si sub denumirea de „molecula dragostei” si are un rol covarsitor in primul tip de relatie pe care copiii nostri trebuie sa-l dezvolte: relatia cu mama.

Studiile din domeniu au aratat ca modul in care mamele vor interactiona cu bebelusii nu numai in timpul sarcinii, cat si dupa nastere, va influenta considerabil modul in care acestia vor putea dezvolta atasamente cu cei din jur.

De exemplu, un studiu efectuat pe un grup de 62 de femei, atat in timpul primului trimestru de sarcina, cat si in ultimul trimestru si la o luna dupa nastere, a demonstrat ca aceleea ce au fost mai putin stresate si au avut un nivel mai ridicat al oxitocinei au reusit sa stabileasca relatii mai solide cu bebelusii decat acelea care au avut niveluri mai scazute al acestui hormon.

De asemenea, acestea din urma au facut mai greu fata stresului de dupa nastere si si-au facut mai multe griji pentru micutii lor, prin comparatie cu mamele din cealaltam categorie, ce au fost mai relaxate.

