Împletituri pentru toamnă

Impletiturile alerteaza acest sezon! Este ceva in legatura cu aceste coafuri simple, care le face sa fie speciale. In primul rand, ele sunt dragute si copilaresti, dar poti fi extrem de elegante. Apoi, iti permit sa te distrezi in timp ce incerci o multime de versiuni izbitoare, de la simple la complexe. Astfel, scoate ce este mai bun din parul tau si poarta o tendinta permanenta.

De-a lungul celor mai simple si elegante coafuri impletite, exista o tendinta fara varsta, care vine cu putere sezon dupa sezon: impletitura fundamentala. Este extrem de usor de realizat si o poti purta la scoala, la serviciu sau la un eveniment special. Cu toate acestea, impletitura arata sanatos si incepe de la ceafa.

Poti crea si o impletitura foarte feminina. Aminteste-ti sa pastrezi textura putin dezordonata si sa eviti imaginea severa, pastrand varfurile nearanjate.

O coada impletita strans, poate fi facuta incepand cu o coada inalta, pe care o asiguri cu un elastic. Apoi, ia o sectiune de par si invarteste-o in jurul bazei cozii. Tine minte sa pastrezi stilul neted! Impleteste sectiunea libera si asigur-o cu alt elastic. Proaspata, curata si simpla este si impletitura de peste. Imparte parul in doua sectiuni egale. Ia o parte mica din dreapta si trece-o peste cea din stanga. Apoi, ia o sectiune subtire din stanga si trece-o peste cea din dreapta. Repeta pana ajungi la capatul parului si asigura cu un elastic.

Aranjat la perfectie? Nu, cand vine vorba despre un look de toamna. Impeltiturile sunt distractive, delicate si copilaresti, perfecte pentru abordarea urbana. Mai ales, acest stil este usor si rapid de creat, cu impletituri intamplatoare de-a lungul capului. Poti obtine acest look pe un par drept sau pe o textura mai dezordonata. Daca vrei ceva mai bine sculptat, arunca o privire peste stilul cu impletituri aproape ascunse dar cu o carare intr-o parte neteda si sexy.

Asta inseamna ca impletitura in jurul capului nu este doar pentru vara. Aceasta se poarta combinata cu esarfe colorate. Creeaza o impartire pe jumatate a parului din fata catre ceafa. Imparte parul in doua sectiuni joase, impleteste-le aplicand o esarfa cu fiecare sectiune impletita. Asigura cu un elastic, in final, ia ambele impletituri si creeaza o coroana in jurul capului pe care o stabilesti cu agrafe. Aplica fixativ.

Coditele de porc sunt jucause si adorabile. Ce se imtampla cand coditele de porc intalnesc impletiturile? Rezultatul este irezistibil, foarte frumos. Mai mult, rezultatul aproape imperfect da acestor impletituri o vibratie evidenta. Secretul acestui look este sa lasi lejere impletiturile frantuzesti. Creand textura, inainte de incepe sa impletesti, vei face ca parul sa arate mai sanatos si mai voluminos. Vei avea un aspect proaspat si distractiv.