Important om în stat, MĂRTURIE ŞOC: Am fost urmărită peste tot, şi în baie, dar şi în dormitor

Lia Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii, susţine că a fost supravegheată non-stop pe timpul cercetării penale împotriva sa,chiar şi în cele mai intime locuri.

"Știți cum este să asculți, la căști, cum luni întregi ai fost urmărit inclusiv în baie? Am fost urmărită peste tot, și în baie, dar și în dormitor. Am avut monitorizare 24 din 24 ore. Am fost urmărită și prin GPS. Aveam și fotografiere la distanță, nu doar eu, ci și anturajul meu. A fost ca în filme, doar că nu erau filme, ci realitățile din România. Înregistrările nu le-au folosit la nimic... probabil doar să se distreze. Altfel nu îmi explic. Ca să citez exact din mandat: am avut supraveghere video, audio, localizare prin GPS, telefonică, ambientală, fotografiere a mea și a anturajului. Nu știu dacă și acum sunt supravegheată", a declarat Lia Olguţa Vasilescu, ministrul Muncii, la Antena 3.