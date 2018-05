Impostorul de la Chefi la cuţite rămâne în concursul culinar. Anunţul făcut de producătorii emisiunii

Se întâmplă şi la case mai mari! Producătorii emisiunii concurs "Chefi la cuţite" (Antena 1) au lăsat să intre pe post povestea unui aşa-zis erou militar fără să verifice dacă ceea ce spune are vreun gram de adevăr. Ȋn urmă cu doar câteva zile, la show-ul culinar, a participat un anume Miklos Tolnai, car a explicat că ar fi fost ofițer ȋn cadrul MApN. și că ar di participat la 5 misiuni internaționale, fiind rănit în teatrul de operațiuni din Afganistan, unde a suferit 85 de fracturi. Povestea lui a stârnit multă emoţie, dar MapN a făcut verificări şi a anunţat că tânărul nu a fost niciodată ofiţer în cadrul armatei române, totul fiind o minciună.

Miklos Tolnai, cel care a impresionat o țară întreagă la emisiunea "Chefi la cuțite", după ce a spus că a fost rănit în teatrele de operațiuni și primește o pensie modică nu ar fi spus adevărul, susține Ministerul Apărării Naționale după ce a făcut verificări atente în baza de date. Bărbatul a apărut la tv şi a susţinut că ar fi stat în comă timp de trei luni, la baza militară americană din Germania, Ramstein, medicii de acolo reușind să-l pună pe picioare. Nimic mai fals, povestea fiind o pură invenţie. Tânărul a reuşit însă să-i convingă pe producătorii emisiunii, care au lăsat povestea lui pe post fără să o verifice.

"Din păcate, la vârsta de 26 de ani, am suferit un accident în timp ce mă aflam în misiune în Afganistan și am fost trecut în rezervă. Nu am voie să vorbesc despre ce s-a întâmplat acolo. Însă vă pot spune că totul se schimbă într-o secundă. Acum ești omul acela brav, iar în următoarea clipă (…) Recuperarea psihică se face cel mai greu. Asta m-a durut cel mai mult, că eram neputincios. Atunci am realizat cât de scurtă poate fi viața și asta mi-a provocat panică. Acum, am o pensie de veteran de 360 lei. Toate coastele mele sunt lipite de coloana vertebrală cu plăcuțe și am o pensie de 360 lei. Atât costă viața unui militar. Plus o strângere de mână și o scrisoare din partea ministrului Apărării. Cel mai mult m-a durut atunci când am fost trecut în rezervă pierderea acelei legături cu camarazii. E o chestie specială. Faptul că îți bazezi viața pe cineva creează o legătură foarte puternică”, a declarat Tolnai impresionnd pe toat[ lumea.

După ce MapN s-a autosesizat explicând că bărbatul nu este ofiţer în armată, a venit şi poziţia Antenei 1. "Antena 1 a fost sesizată de MApN în legătură cu povestea concurentului Tolnai Miklos. Acesta a prezentat fapte și a adus acuzații în cadrul emisiunii, care nu sunt confirmate de MApN și nici susținute de dovezi clare ale concurentului. Regretăm faptul că emisiunea a fost folosită pentru expunerea unor fapte neadevărate. Antena 1 va lua măsurile necesare conform contractului încheiat cu concurentul Tolnai Miklos, iar viitoarele ediții vor fi editate, păstrându-se numai cadrele care fac referire la aptitudinile sale în bucătărie. Conform regulamentului și structurii show-ului, cei trei chefi jurizează strict farfuria care le-a fost adusă în față, fără a ști cine este omul din spatele panoului și care este povestea lui. Evoluția concurentului în emisiune are la bază exclusiv talentul său în bucătărie", se arată într-un comunicat oficial trimis de postul din Băneasa.