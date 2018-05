Impresii calde din insula Lefkada, Grecia. Pe urmele celebrului albastru infinit

Sunt multe de vizitat in Lefkada insa activitatea specifica este vizitatul si savuratul plajelor care sunt in numar bogat de jur imprejurul insulei si care sunt foarte diferite intre ele.

Unde este situata insula Lefkada

Lefkada se afla pe coasta de vest a Greciei si este scaldata de apele Marii Ionice. Nu este o insula foarte mare iar acest lucru confera avantajul de a fi vazuta in toata splendoarea ei intr-o singura vacanta. Ea are 336 km patrati, 35 km de la nord la sub si 15 km de la est la vest. Cel mai inalt punct este muntele Stavrota de 1158 m inaltime situat in mijlocul insulei.

Pentru turisti, concediul in Lefkada este o optiune foarte rezonabila din punct de vedere financiar, nefiind o insula scumpa, din contra, iar localnicii sunt calzi si primitori.

Lefkada este un loc unde sa explorezi si sa te plimbi zilnic descoperind minunile naturii, nu sa ramai la aceeasi plaja eventual asignata vilei sau hotelului unde te cazezi, asa cum sunt multe variante de vacante. Daca faci drumul deloc scurt pana acolo, in jur de 14 ore, este bine sa te bucuri din plin de tot ceea ce are insula sa iti ofere. Specific locului este albastrul inimaginabil precum si salbaticia multor plaje neatinse de spiritul comercial atat de prezent pe alte insule grecesti.

Culorile din insula Lefkada

In putine locuri din Grecia si chiar din Europa poti asista la un asemenea spectacol vizual... peste 7 nuante de bleu pot fi vazute de la mal pana la cea mai mare distanta pe care ochiul o poarte percepe. Este impresionant.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.