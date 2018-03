Împuşcături într-un liceu din Maryland. Autorităţile americane au informat că ar exista răniţi UPDATE

UPDATE: Jonathan Freese, unul dintre elevii şcolii, a vorbit la postul de televiziune CNN despre atac. Aesta s-a produs când toţi elevii se aflau la ora de Matematică, în jurul orei locale 08:00 dimineaţa, când elevii vin la şoală.

"Am auzit că o persoană fusese rănită când încerca să ia o armă. Sunt tulburat. Nu credeam că s-ar putea produce aşa ceva", a mai spus elevul. "Poliţia a verificat dacă noi suntem în siguranţă, iar noi am fost escortaţi şi am ieşit afară", a mai spus el, adăugând că "poliţia a intervenit prompt" în urma incidentului.

UPDATE: În imaginile postate pe reţelele de socializare se văd mai multe maşini de poliţie cu farurile aprinse în parcarea liceului. De asemenea, se aud şi sirene.

Deocamdată nu există nicio confirmare oficială a victimelor atacului. Potrivit unor surse din presă, persoanele rănite ar primi îngrijiri medicale la Spitalul St.Mary, potrivit CBS News.

Autorităţile americane au confirmat că a avut loc un schimb de focuri într-un liceu din acest stat. Instituţia respectivă a fost închisă.

Incidentul s-a produs în localitatea Great Mills, la un liceu. Nu există deocamdată nicio confirmare oficială a unor eventuale victime, dar postul de televiziune NBS relatează că ar fi vorba despre câţiva răniţi.

Liceul în care s-a produs atacul se află la o distanţă de câţiva zeci de kilometri de nWashington D.C, în St.Mary, unde învaţă 1.600 de elevi, potrivit Reuters.

Incidentul intervine la patru zile înaintea unui eveniment dedicat siguranţei elevilor, după atacurile armate asupra unor instituţii similare.

Continuăm cu amănunte