Imunitatea si gemoterapia: Plantele, "medicamente" uimitoare

Probabil iti este si tie cunoscuta expresia "sa-ti iei medicamentul din natura, din plante". Dar cum anume ne pot ajuta plantele prin gemoterapie si cum ne putem intari sanatatea si sistemul imunitar, ne explica Monica Spinu, medic specialist medicina de familie, specialitate gemoterapie, competent homeopatie.

Vezi si Totul despre imunitatea mamei si a copilului

Plantele – "medicamente uimitoare"

"Cu totii stim ca plantele sunt folosite in mentinerea si redobandirea sanatatii. Plantele sunt cele mai vechi "medicamente" pe care oamenii le-au folosit. Chiar si astazi cu toate descoperirile extraordinare si sofisticate din medicina, plantele continua sa ne ajute in moduri uimitoare. Putem folosi orice parte dintr-o planta in numeroase moduri: ceaiuri, tincturi, pulberi, siropuri etc.

Gemoterapia, in mod specific, foloseste partile de planta, aflate inca in crestere (numite meristeme), in principal mugurii si mladitele (lastarii) plantei. Tot ceea ce este in plin proces de crestere are anumite caracteristici: multa vitalitate, forta, energie, metabolism bun, substante necesare cresterii, printre care celule stem etc. Asa cum creste si se dezvolta un copil, in mod natural, fiziologic, armonios, la fel sunt si mugurii, sunt "concentrate" de crestere si de energie ale plantei (arbori si arbusti). A doua caracteristica importanta a gemoterapiei este prelucrarea mugurilor sau mladitelor in stare proaspata, deci nu sunt uscate pentru a fi prelucrate. Aceasta metoda ajuta la pastrarea unor substante terapeutice valoroase, care prin uscare sau temperature mari ar fi inactivate (enzime, vitamine)", afirma gemoterapeutul.

Gemoterapia, prietenoasa si cu femeile insarcinate

Sarcina este considerata o perioada normala in viata unei femei, cu toate acestea, unele femei suporta sarcina mai usor, iar pentru altele este o perioada mai dificila. Unele simptome sau imbolnavirile din aceasta perioada necesita tratament, care ne dorim sa fie cat mai natural si lipsit de reactii adverse pentru copil. Homeopatia ofera multe remedii eficiente in acesta perioada. Dar retineti: indicatiile de tratament le face mereu doar medicul homeopat. Gemoterapia ne poate ajuta si ea, in caz de sensibilitati diferite, raceli, infectii urinare, edeme, spasme uterine etc. De exemplu: Extractul gemoterapic din mladite de Merisor MG=D1 este eficient in infectii urinare, sau produsul Polygemma 7 cai urinare (conține Merisor, Afin, Iarba neagra), Extractul gemoterapic din muguri de Calin MG=D1 este util in ameliorarea spasmelor uterine. Exista extracte gemoterapice eficiente in caz de infertilitate, sau avorturi spontane. Recomandarea gemoterapicelor in sarcina este preferabil sa fie facuta de catre medicul gemoterapeut.

Produsele gemoterapice pot fi administrate la bebelusi sau la persoane varstnice, la gravide sau lauze, sau in combinatie cu alte medicamente. Potrivit Monicai Spinu, naturopat si gemoterapeut, "cele cateva atentionari existente sunt mentionate intotdeauna in prospecte, de ex: Extractele gemoterapice din Arin negru si Arin alb nu se administreaza in perioada lactatiei, deoarece favorizeaza ablactarea; deci le putem folosi cand mama doreste sa intrerupa lactatia. Unele extracte sunt tonice nervoase si nu le folosim seara, deoarece pot provoca insomnie: Extract gemoterapic din mladite de Rozmarin MG=D1, Extract gemoterapic din seminte de Mesteacan MG=D1 sau Extract gemoterapic din muguri de Ginkgo MG=D1; acestea le putem folosi daca avem oboseala psihica, intelectuala, dificultati de concentrare, in perioada examenelor etc.

Unele produse se pot folosi de la 1 an, altele cu actiune mai profunda doar de la varste mai mari: mladitele de Zmeur, reglator hormonal genital feminin, le folosim doar de la pubertate; mladitele de Sequoia in general la varstnic.Toate preparatele cu actiune hormonala, care sunt in general obtinute din amenti, nu se administreaza pe perioada sarcinii".

Gemoterapia si medicina clasica

Extractele gemoterapice pot fi folosite singure sau impreuna cu alte terapii, inclusiv cu medicatie clasica. "De multe ori este chiar benefic sa le asociem", recomanda gemoterapeutul, "deoarece ele ajuta organismul in moduri diferite si se completeaza reciproc. In plus, extractele gemoterapice au capacitatea de a drena, de a curata organismul de toxinele aparute in cursul bolii, ceea ce medicamentele clasice nu fac".

