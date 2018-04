Incendiu în Capitală, pornit de un om al straăzii: Două familii au rămas pe drumuri după ce casa în care locuiau a luat foc

Când au izbucnit flăcările, în locuinţă se aflau o fetiţă împreună cu mama şi cu bunica ei. Bătrâna este cea care a descoperit incendiul şi a sunat la 112.

"Pe la 11 am auzit o bubuitură. Am crezut că sunt artificii si am iesit pe terasa acolo in spate si am vazut focul. Am venit si am sculat fetele si le-am scos afara, am mers in beci si am luat furtunul si tot focul se intindea", a povestit femeia.

Proprietara imobilului povesteste cu durere cum în cateva minute a pierdut munca ei de o viata.

"Am schimbat mobila, toata casa este înecată în apă. Am ramas cu pijamalele de pe mine dupa 25 de ani de munca", a declarat supărată femeia.

Pompierii continuă cercetările pentru a stabili din ce cauză a izbucnit incendiul.