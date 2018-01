Incendiu pe o proprietate a soţilor Clinton din statul New York

"Am primit un apel la 14.51 (19.51 GMT) legat de un incendiu în curs la adresa 15 Old House Lane", a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al poliţiei din New Castle, oraş apropiat de Chappaqua, localitate situată la 65 km nord de Manhattan.

"Incendiul a fost stins. Nu există niciun rănit. A fost declanşată o anchetă la faţa locului", a precizat această sursă, fără a furniza alte detalii.

Potrivit Agerpres, Nick Merrill, purtător de cuvânt al lui Hillary Clinton, a postat mai târziu pe Twitter că "un mic incendiu a izbucnit în clădirea Serviciului Secret", însărcinat cu protecţia personalităţilor precum foştii preşedinţi americani, "pe proprietatea soţilor Clinton".

"Această clădire nu comunică direct cu casa lor. Incendiul a fost stins, pompierii locali au intervenit", a adăugat Merrill, precizând că soţii Clinton nu erau în casă atunci când a avut loc incendiul. "Totul merge bine", a dat el asigurări.

Soţii Clinton au cumpărat casa cu cinci camere în comitatul Westchester în 1999, atunci când Hillary Clinton a intrat în cursa electorală pentru un mandat de senator de New York, pe care l-a şi obţinut în 2000.