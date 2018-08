Începe zodia FECIOAREI! Cum îţi SCHIMBĂ VIAŢA Fecioara în funcţie de zodie!

Unii oameni se vor bucura de energia mai lenta pe care Fecioara ne-o ofera. Leul ne-a mentinut un ritm rapid, ne-a indemnat sa ne facem mai multe planuri decat putem in mod normal duce. Si ne-a facut sa stoarcem la maxim fiecare moment, cat mai bine cu putinta.

Insa avem nevoie de pamant care urmeaza focului Leu, pentru ca pamantul ne ajuta sa ne impamantam mai bine energia. Prea mult foc duce la ardere si epuizare. Elementul pamant – in mod particular semnul Fecioarei – ne reaminteste sa avem grija de noi si sa ne vindecam orice rana cauzata de exagerarea din timpul focului Leului.

Acesta este cel mai important mesaj la acest moment, adus de Soarele in Fecioara, dupa toata agitatia creata cu recentele eclipse din sezonul verii.

Chiar daca ai simtit o schimbare in aer dar nu esti foarte sigur ce inseamna aceasta cu exactitate, nu strica niciodata sa asculti tonul calm al energiei Fecioarei. Si sa creezi mai mult spatiu pentru tine in aceste saptamani.

Experienta cu viata in zodia Fecioarei ne arata ca Fecioara poate ca nu ne da intotdeauna ce ne dorim cat ce avem nevoie.

Daca ai lucrat la viteza maxima toata vara pe oricare domeniu al vietii tale, Fecioara iti poate domoli putin ritmul. Pe de alta parte, daca ai pus deoparte ceea ce este cel mai important pentru tine, Fecioara te poate pune la treaba in acea directie.

Fecioara adora sa fie productiva si folositoare. Aceasta este energia disponibila pentru tine o luna de zile.

Acesta este sezonul in care sa te ocupi de detalii si sa ai totul pus la punct pentru anotimpul rodnic si eficient al toamnei.

Cum iti poti cultiva recolta in aceasta toamna daca ai fi cu energia la pamant si epuizat? Ai incredere in Fecioara ca te ajuta in orice proces, fie ca este vorba despre ce initiat in sezonul eclipselor sau nu.

Multa lume are perceptia despre Fecioare ca sunt persoane exagerat de puse pe munca meticuloasa si prea perfectioniste, cicalitoare in dorinta lor ca totul sa iasa excelent. Insa exista anumite calitati unice ale acestei zodii. Cat timp Soarele este aici, cu totii vom beneficia de ele, indiferent in ce zodie suntem. Asadar, sa profitam si sa ne "imbracam" haina de Fecioara pana pe 22 septembrie cu eficienta si succes!

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.