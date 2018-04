Incident pe aeroportul din Amsterdam. Combustibilul destinat alimentării unui avion a fost deversat pe pistă VIDEO

Avionul aparţine companiei British Airways, iar decolarea, care era programată pentru ora locală 07.45 (08.45, ora României) a fost întârziată cu aproximativ două ore.

Imaginile au fost filmate de unul dintre pasageri, Rupert Evelyn, şi se poate observa cum cei doi lucrători care au în grijă alimentarea aeronavei îşi dau seama destul de târziu de problema apărută, astfel că s-a format o baltă destul de mare.

That moment you are too busy talking and spill aviation fuel everywhere #Schiphol #britishairways pic.twitter.com/ECGihhvzcZ