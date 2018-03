INCREDIBIL. Câţi bani a cheltuit Brigitte Sfăt pe operaţiile estetice. Suma este ŞOCANTĂ

Brigitte Sfăt a anunţat că a cheltuit 30.000 de euro doar pe operaţiile de la sâni.

"Eu mă iubesc foarte mult şi îmi place de mine mult. Doar pe sâni am cheltuit 30.000 de euro. Am avut implanturi de fesier şi practic mai aveam puţin şi mergeam în mâini. Sunt o frumuseţe nativă şi îmi place să arăt bine. (…) Încerc să îmi clădesc o temelie şi să fiu independentă. Ilie m-a susţinut de pe margine şi chiar mi-a făcut cadouri pe care eu nu puteam să le cumpăr. Nu vreau să doarmă cineva cu mine doar pentru că am 1 milion sau 2 de Euro în cont. Vreau să fiu tratată ca o prinţesă şi cine nu mă tratează aşa nu are loc în viaţa mea. Relaţiile mele s-au terminat în momentul în care am fost înşelată", a spus Brigitte Sfăt.

Brigitte Sfăt a recunoscut recent că l-a înșelat pe Ilie Năstase, de care a decis să divorțeze.