INCREDIBIL. Ce au descoperit medicii în vaginul unei femei

După operație, doctorii i-au spus femeii că "totul a mers bine". Cu toate acestea, ea a început la scurt timp după intervenție să sufere de dureri foarte mari, nereușind să doarmă și având probleme la urinare.

"Simțeam că cineva mă înjunghia cu un cuțit în burtă, dar am crezut că asta are legătură cu operația", a declarat femeia, care a adăugat: "Am vorbit cu asistenții medicali și cu chirurgul. Mi s-a spus că sunt slabă și mi s-au prescris medicamente de durere fără să fiu examinată".

A ajuns acasă și durerile au continuat: "După trei zile de dureri atroce în partea de jos a stomacului, am început să am contracții extrem de mari și, într-un final, am eliminat pe cale vaginală o mânușă chirurgicală și 5 comprese".

Femeia a mers la clinică pentru a-l confrunta pe omul care a operat-o. A fost șocată de reacția chirurgului care nu doar că nu și-a cerut scuze, dar i-a spus acesteia: "Dacă nu esti fericită, poți să-mi contactezi compania de asigurări. Sunt foarte bine asigurat".

Incidentul a avut loc la Marseille (Franţa).