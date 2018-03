INDIAN WELLS 2018. Daria Kasatkina a spulberat-o pe Kerber şi intră în Top 15 WTA. E a treia calificată în semifinale

INDIAN WELLS 2018. Daria Kasatkina a învins-o joi cu 6-0, 6-2 pe Angelique Kerber, fosta câştigătoare a Australian Open, partida durând doar 57 de minute. "Daşa", cum este ea numită de către familie şi prieteni, are doar 20 de ani şi este racheta numărul 1 a Rusiei, ea pătrunzând în Top 15 mondial, mai exact pe locul 14, imediat în urma britanicei Johanna Konta.

Kasatkina se anunţă drept una dintre marile speranţe ale tenisului mondial, mai ales că în palmaresul său ca junioară figurează titlul la Roland Garros, în 2014. Ea are şi un titlu cucerit în circuit WTA, anul trecut, la Charleston. Remarcabil este progresul său din ultimuul an, în ultimele 7 luni ea obţinând victorii împotriva a patru câştigătoare de Grand Slam: pe Jelena Ustapenko a învins-o la US Open, pe Caroline Wozniacki la St. Petersburg şi pe Garbine Muguruza la Dubai, iar acum a eliminat-o pe Kerber.

În semifinalele US Open 2018, Daria Kasatkina ar urma s-o întâlnească pe învingătoarea partidei dintre Venus Williams şi Carla Suarez Navarro.