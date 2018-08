INFORMAŢIE BOMBĂ. De ce Alina Vidican nu are iubit la mai bine de 2 ani de la divorţul de Cristi Borcea

Cu toate acestea, de mai bine de doi ani, Alina Vidican este, in continuare, singura, ea parand sa fie decisa sa nu isi mai refaca viata din acest punct de vedere, scrie wowbiz.ro. Iar asta in ciuda faptului ca, intre timp, Alina Vidican si-a facut o serie de intervetii chirurgicale estetice, ea aratand mai bine ca niciodata.

Motivul este insa unul strict legat de Cristi Borcea. Mai exact, spun surse foarte bine informate din preajma timisorencei, cand a fost intrebata de ce nu isi gaseste un alt barbat alaturi de care sa isi petreaca timpul, Alina Vidican a raspuns, sec, dar hotarat. "Alina nu vrea sa auda de alt barbat in afara de Cristi Borcea. El i-a cerut sa fie cat mai discreta, sa nu se afiseze cu altii, iar ea nu numai ca a acceptat, dar nici nu vrea sa auda de un altul. In plus, spune ea, nu vrea sa le dea senzatia copiilor pe care ii are cu Cristi Borcea ca tatal lor ar putea fi inlocuit de un alt barbat. Asa ca, prefera sa stea singura, sa se dedice familiei sale", a spus sursa citata.

In alta ordine de idei, au mai spus sursele noastre, Cristi Borcea este incantat, in secret, de decizia pe care a luat-o fosta lui sotie, motiv pentru care, de altfel, este extrem de generos si de atent cu orice nevoie ar putea avea Alina la Miami, locul in care s-a stabilit alaturi de cei doi copii ai lor.