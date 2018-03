Ingredientele care se transformă în grăsime! Mihaela Bilic îţi spune ce alimente trebuie să eviţi pentru a ţine celulita la distanţă

Ingredientele care se transforma in grasime! Acestea trebuie consumate rar sau deloc. Daca sunt consumate in exces, se transforma in grasime si, implicit, in celulita. Sunt ingrediente pe care le evitam cu greu. Mihaela Bilic sustine ca, daca le evitam pe acestea, nu trebuie sa ne infometam sau sa tinem dieta.

Primul ingredient periculos pe care trebuie sa il evitam e zaharul. Acesta actionează ca un drog asupra creierului.

„Zahărul se duce în ficat și ficatul știe să facă din el efectiv grăsime, fructoza din zahăr nu poate fi consumată prin mișcare și atunci zahărul e principalul nostru dușman care ne schimbă metabolismul și ne face să acumulăm grăsime. Atenție, când zic zahăr, zic fructe în exces, zahăr ca atare și alcool", a explicat Mihaela Bilic, conform doctorulzilei.ro.

Al doilea ingredient periculos este reprezentat de orice produs fainos. Pastele sau taiteii se transforma imediat in grasime, chiar daca nu se intampla imediat.

"Oricine care mănâncă mai multe făinoase de o porție cât palma și nu face mișcare, nu are cum să nu se îngrașe. Făinoasele înseamnă și pâine neagră sau din cereale integrale care are la fel de multe calorii ca cea albă" – a dezvăluit nutriționistul Mihaela Bilic.

Cele mai indicate alimente sunt cele pe baza de proteie. Adica oua, peste sau carne.