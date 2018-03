ÎNSCRIERE GRĂDINIŢĂ: Cum să ai un copil independent. Pregăteşte-l de grădiniţă!

Iata recomandarile psihologilor pentru a avea un copil independent. Ii vor folosi cand va fi la gradinita.

Creeaza-i un mediu sigur

Atat timp cat copilul se afla intr-un mediu sigur, in care greselile nu-i pun in pericol viata si sanatatea, atunci il poti lasa sa exploreze, sa greseasca, sa se murdareasca. Lasa-i la indemana jucarii, carti, ustensile de mancat. Lasa-l sa-si toarne singur apa, sa foloseasca singur lingura ca sa manance. Nu conteaza daca se murdareste, nu conteaza daca da pe jos. In acest fel va invata sa le foloseasca corect.

Da-i sarcini

Copilul poate indeplini diverse sarcini in casa, de la sortarea sosetelor, la aranjatul cartilor lui in biblioteca si a jucariilor la locul lor. Pe masura ce creste in varsta, sarcinile pot deveni mai complexe: sters praf, aranjatul mesei, spalatul vaselor etc.

Lauda-i eforturile

Copilul va fi incurajat sa repete faptele bune daca parintele ii lauda reusitele si ii recompenseaza eforturile.

