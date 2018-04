Întâlnire Liviu Dragnea - Kelemen Hunor pe tema Codului administrativ

"Am discutat despre Codul administrativ. A treia oară. Şi mai vorbim şi săptămâna viitoare. (...) Avem nevoie de o întâlnire între colegii noştri, cei care au făcut amendamente, de la noi şi ceilalţi care au lucrat pe acest subiect, fiindcă mai mult înseamnă în această formă trimisă de Guvern centralizare decât descentralizare şi nu putem accepta, nu putem vota în această formulă. Am discutat câteva principii care trebuie incluse în text prin amendamente. Nu vrem să treacă tacit de Senat, să vină în forma Guvernului la Cameră", a spus Kelemen Hunor la Palatul Parlamentului, întrebat despre ce a discutat cu Liviu Dragnea.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a anunţat luni că în perioada următoare va avea loc o întâlnire la vârful conducerii partidului - la care vor fi prezenţi premierul Viorica Dăncilă, o serie de miniştri şi reprezentanţi ai administraţiei locale - în care se va stabili o formă finală a Codului administrativ şi a Codului finanţelor publice locale.

"Am hotărât ca, în această săptămână, într-o zi pe care o vom comunica cel mai târziu mâine, vom organiza o întâlnire la nivelul conducerii partidului, împreună cu prim-ministrul, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei publice, cu ministrul de Finanţe, cu colegii noştri din administraţia locală, cu colegii noştri din comisiile de specialitate, pentru a finaliza punctul de vedere al PSD pe două acte normative aşteptate - Codul administrativ şi Codul finanţelor publice locale, urmând ca, ulterior, după ce PSD are un punct de vedere conturat, să avem o discuţie în coaliţie cu colegii noştri de la ALDE, care probabil că în paralel şi dumnealor îşi vor finaliza punctul de vedre. De asemenea, am avut o discuţie şi cu colegii de la UDMR să ne întâlnim şi cu dumnealor, să conturăm un punct de vedere comun şi discuţiile sunt deschise şi cu celelalte partide din Parlament pentru a finaliza aceste două acte normative importante", a declarat Dragnea după şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD.