Înţărcarea bebeluşului: Cele mai frecvente întrebări ale mămicilor

Primul lucru pe care trebuie sa-l stii despre intarcarea bebelusului este ca reprezinta un proces gradat, ce necesita rabdare si intelegere atat din partea ta, cat si din partea micutului tau.

Cand incepe intarcarea bebelusului

Medicii pediatri recomanda sa iti hranesti bebelusul cu lapte in primele sase luni din viata. Dupa aceea, este indicat sa-i dai micutului o combinatie de alimente solide si lapte, pana cel putin la varsta de un an. Unii experti sustin ca dupa primul an este indicat sa incepi procesul de intarcare, deoarece atunci copilul este mai adaptabil la schimbari. De exemplu, un copil de doi ani s-ar putea sa fie mai atasat de alaptarea la san si mai putin flexibil la schimbare.

Astfel, un copil de un an va manca mai multe alimente solide si, in acest mod, isi va pierde mai repede interesul pentru alaptare. Supra-alimentarea va fi, de asemenea, o problema mai putin importanta pentru mame in aceasta perioada, deoarece nevoia de alaptare va scadea, astfel incat si productia de lapte se va diminua.

Nu trebuie sa ajungi in situatia in care intarcarea devine o problema de genul „totul sau nimic". Unele femei aleg sa-si intarce bebelusii in timpul zilei, iar noaptea sa-i alapteze la san, in functie de programul de lucru. Unii copii refuza alaptarea la san chiar mai devreme decat voiau mamele lor sa-i intarce, iar alti copii incearca sa refuze intarcarea in momentul in care aceasta le este impusa de catre mamici. De asemenea, intarcarea este mai usoara daca bebelusul a primit lapte si dintr-o alta sursa. Asa ca poti incerca sa-i dai uneori lapte cu biberonul. Acest fapt le va permite si altor membri ai familiei sa-l hraneasca pe micut, facand posibila si situatia in care tu il poti lasa in grija altcuiva.

Daca vei decide sa-l intarci pe micut inainte de implinirea varstei de un an, trebuie sa-i pui la dispozitie lapte cu un continut mare de fier. Este indicat sa discuti cu un medic pentru a vedea ce gen de lapte e bun pentru bebelusul tau. In cazul in care micutul se apropie de varsta de un anisor, ia in considerare hranirea micutului cu ajutorul unei cescute, in loc de biberon. Desi unii copii sunt multumiti sa suga la san si asteapta ca mamicile sa ia decizia intarcarii pentru ei, altii vor da de inteles ca sunt pregatiti pentru intarcare. Acestia s-ar putea sa exprime nervozitate sau indiferenta cand sunt hraniti sau s-ar putea ca ei sa manance in reprize mai scurte decat o faceau inainte. Unii micuti par foarte distrasi cand mananca si alaptarea poate dura o vesnicie din acest motiv.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.