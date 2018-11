Interviu cu Michael Schumacher, publicat de familia acestuia. Campionul a răspuns la nouă întrebări VIDEO

Într-un interviu înregistrat pe 30 octombrie 2013, Michael Schumacher a răspuns la 9 întrebări adresate de fani. Pilotul german a vorbit, printre altele, despre cel mai emoționant moment al carierei, care a fost adversarul pe care l-a respectat cel mai mult dar și de ce cursele de karting sunt cel mai bun antrenament pentru un pilot de Formula 1.

"Cel mai emoționant moment a fost atunci când am câștigat cu Ferrari, la Suzuka, în 2000. După 21 de ani fără victorie pentru Ferrari și 4 ani fără ca eu să câștig, am reușit o victorie senzațională și am câștigat un campionat superb" a declarat la acea vreme Schumacher. "Mika Hakkinen este adversarul pe care l-am respectat cel mai mult, am avut niște dueluri extrem de interesante cu el, iar în afara curselor era un tip foarte echilibrat" a mai adăugat fostul pilot de la Ferrari.

Victima unui grav traumatism cranian în decembrie 2013, în timp ce se afla la schi, în Alpii francezi, Michael Schumacher (49 ani) nu a mai reuşit să revină la viaţa normală în ultimii 5 ani, aflându-se sub supraveghere permanentă a unor specialiști neurologi la domiciliul său din Elveţia.