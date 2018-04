Intoleranţa la lactoză poate fi doar o problemă temporară

Intoleranta poate aparea, insa, o data cu diversificarea alimentatiei, cand productia de lactaza se diminueaza sau chiar inceteaza. Problemele legate de digestia laptelui si a produselor din lapte incep, in cele mai multe cazuri, in copilarie, intre un an si trei ani, si persista pana la varsta adulta.

Stiai ca...

... in lume exista doar cateva zeci de cazuri de intoleranta congenitala la lactoza?

Importanta simptomelor difera de la un copil la altul, in functie de raportul dintre nivelul enzimei lactaza ramasa si cantitatea de lactoza absorbita. Simptomele apar, de obicei, intre 30 de minute si doua ore dupa ingestia de alimente care contin lactoza. Ajunsa in intestinul subtire, in loc sa fie divizata in doua molecule diferite, aceasta ramane nemodificata si ajunge intacta in colon."O intoleranta la lactoza poate fi identificata dupa urmatoarele simptome: greata, balonare, dureri abdominale si crampe, flatulenta, diaree apoasa sau scaune moi, cu emisie de gaze. Totusi, deoarece simptomele intolerantei se pot confunda cu cele ale alergiei, ar fi bine ca diagnosticarea si tratamentul sa fie facute de catre un medic specialist", este de parere Anca Fota, nutritionist (Cabinet de nutritie Anca Fota, www.ancafota.ro). Pe langa acestea mai pot aparea si simptome generale, care includ dureri de cap, dureri musculare si articulare, oboseala. Citeste continuarea pe superbebe.ro