Întrebări la care să răspunzi înainte să rupi o relaţie

Insa, inainte de a pune capat acestui capitol din viata ta ar trebui sa raspunzi cinstit la aceste 4 intrebari.

1. M-am grabit sa trag o concluzie?

Cei mai multi dintre oameni au tendinta de a-si invinovati in totalitate partenerii pentru esecul relatiilor lor. Daca esti convins/a ca iubitul/a este problema si ca, in mod repetat, ii spui ca din cauza lui/ei esti tu nefericit, atunci este recomandat sa-ti pui gandurile pe o foaie de hartie. In acest fel iesi din starea combativa, in care fiecare diferent se transforma intr-o cearta, si astfel vei putea privi altfel lucrurile.

S-ar putea sa observi ca nu partenerul este cel care te scoate din minti ci lipsa banilor, presiunea de la birou, epuizarea fizica si psihica etc. Scrisoarea are doua scopuri: ii dezvalui partenerului/ei dar si partea ta de vina dintr-un conflict.

