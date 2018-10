Ioana Tufaru, de urgenţă la spital! Medicii au intervenit imediat

Un accident banal ar fi putut să o lase fără vedere pe fiica Andei Călugăreanu, Ioana Tufaru. „Eram cu Luca în parc și am vrut să îmi arate ceva el cu degetul. Eu am fost curioasă să văd ce a văzut el atât de important și am intrat cu ochiul în degetul lui. Asta e, s-a întâmplat! Am o zgârietură pe cornee, în două-trei zile zic eu că o să îmi treacă. Am fost la spital, mi-a bandajat medicul ochiul și aștept să treacă. Este foarte rău că în perioada asta văd doar cu un singur ochi, dar până la urmă nu este o problemă asta, am trecut în viață prin probleme mai grave. Plus că totul o să fie bine ca să îmi treacă mi-a prescris doctorul un tratament cu picături și un gel de ochi, dar mi-a dat și pastile pentru calmarea durerii", a declarat Ioana Tufaru pentru Click!