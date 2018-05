Iohannis avertizează că Pilonul II ar putea să dispară. Modificările anunţate de PSD, o "veste foarte proastă"

"Este o evoluţie foarte proastă şi cu siguranţă va produce multă îngrijorare în special la angajaţii mai tineri, la românii care contribuie la Pilonul II, care este administrat privat. Oamenii îşi pun speranţele în această administrare privată, fiindcă au o alternativă la pensia de stat sau o suplimentare. Faptul că acum PSD recunoaşte că vrea să transforme Pilonul II de pensii este o veste proastă, foarte proastă. Aş putea să spun că este începutul sfârşitului pentru Pilonul II, fiindcă vor găsi noi şi noi metode de a convinge oamenii să nu contribuie la Pilonul II, ci să treacă la Pilonul I", a declarat preşedintele Klaus Iohannis.

Şeful statului a mai spus că transformarea Pilonului II în pilon opţional este o decizie extrem de importantă, iar românii ar fi trebuit să ştie înainte de alegeri că PSD are această intenţie.

"Am văzut în vecinătatea noastră acest demers, deci nu este nicio noutate şi ştim cum se termină. Este, pe de altă parte, politic vorbind, ciudată această evoluţie, pentru că transformarea Pilonului II în pilon opţional este o decizie extrem de importantă politic vorbind şi ar fi trebuit să ştie românii înainte de alegeri că PSD are această intenţie. Or, în mult citatul program de guvernare PSD nu se găseşte această opţiune", a mai arătat şeful statului.

Preşedintele a mai afirmat că PSD trebuie să vină cu clarificări şi cu o argumentaţie clară de ce vrea să transforme Pilonul II în ceva opţional.

"Nu este suficient ca pesediştii să declare că vor să tranforme Pilonul II de pensii, este nevoie de clarificări şi de o argumentaţie clară de ce vor să transforme Pilonul II în ceva opţional. Există multe speculaţii în piaţă şi nu vreau să le reiau, cred că este obligaţia PSD să vină cu clarificări în acest sens. Trebuie făcută o analiză mult mai profundă, nu doar profitabilitatea trebuie discutată, ci trebuie văzut întregul sistem sau revăzut, ceea ce cu siguranţă se poate. Ceea ce mă îngrijorează şi îi îngrijorează pe români este că PSD vine cu astfel de decizii fără o analiză, fără o motivaţie, fără o argumentaţie", a adăugat Iohannis.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat miercuri că Pilonul II de pensii nu va fi desfiinţat şi că în continuare pe acest subiect există o analiză, precizând că propunerea avansată de ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, potrivit căreia Pilonul II ar urma să fie opţional, nu i-a fost prezentată.

"În niciun caz nu se pune problema desfiinţării Pilonului II, vreau să fac această precizare din start. În altă ordine de idei, da, sunt discuţii ca Pilonul II să fie opţional, dar încă nu avem o modificare certă. Nu am văzut această modificare, deci nu pot să dau amănunte referitor la acest lucru. Ceea ce pot să spun cu certitudine este că Pilonul II nu se desfiinţează, pentru a nu crea îngrijorare. Eu încă nu am văzut acest proiect, după ce o să văd acest proiect, o să-mi spun punctul de vedere", a declarat Viorica Dăncilă, întrebată de jurnalişti despre propunerea avansată de ministrul Muncii.

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a anunţat la România TV că Guvernul nu va naționaliza Pilonul II de pensii, așa cum erau anumite zvonuri, ci îl va face opțional.

Lia Olguţa Vasilescu a spus că în această vară vor fi prezentate toate avantajele și dezavantajele mutării banilor de la Pilonul II de pensii la Pilonul I.



„Noi ne-am hătorât ce vrem să facem. Și este ceea ce am comunicat de anul trecut, și anume să fie opțional acest Pilon II. Fără doar și poate este bătută în cuie varianta aceasta", a anunţat ministrul Muncii.