Iohannis, în Parlamentul European: Rămân implicat în continuarea unei lupte foarte dure, grele, dar drepte împotriva corupţiei

”România este un stat de drept, e un stat democratic, în România există o dezbatere politică şi în România există o democraţie foarte vie. Nu vreau să intru în detalii ale dezbaterii interne din România, dar pot să vă asigur că eu sunt hotărât să rămân implicat pentru a garanta românilor păstrarea valorilor democratice, păstrarea regulilor şi principiilor unui stat de drept şi continuarea unei lupte foarte dure, grele, dar drepte împotriva corupţiei”, a afirmat preşedintele Iohannis, potrivit News.ro.

El a adăugat că în Europa sunt mai multe probleme, una dintre ele fiind conexiunea între cetăţean şi politician, care de multe ori e una slabă - cetăţenii nu înţeleg ce fac politicienii şi, din păcate, unii politicieni nu înţeleg ce vor cetăţenii.

”În România, cetăţenii au spus ce vor, iar eu, care am fost ales de un număr semnificativ de români, am înţeles că ei vor să continui cu acest mesaj cu care am început, pentru o România europeană, o Românie care păstrează intact statul de drept şi care luptă cu rezultate notabile împotriva coprupţiei. Că există controversă e adevărat, dar spuneţi-mi ce democraţie parlamentară ar fi aceea fără controverse. Iar eu sunt hotărât ca din această luptă să câştige România europeană, România democratică şi mă voi implica pentru acest lucru”, a subliniat Klaus Iohannis.

Jean Caude Juncker, preşedintele Comisiei Europene, a atras atenţia Guvernului şi Parlamentului din România să nu pună în pericol aderarea la Spaţiul Schengen prin îndepărtarea de la "principiile statului de drept".