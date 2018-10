Jean Claude Juncker: Atrag atenţia Guvernului şi Parlamentului României să nu se îndepărteze de principiile statului de drept

Jean Claude Juncker, preşedintele Comisiei Europene, a atras atenţia Guvernului şi Parlamentului din România că aderarea ţării noastre la Schengen nu trebuie pusă în pericol prin îndepărtarea de principiile statului de drept, cu referire la modificările legilor justiţiei.

„Din 2014 am spus că România, sub mandatul Comisiei pe care eu o conduc, trebuie să facă parte din Spaţiul Schengen. Mi-aş dori să obţinem asta înainte de finalul mandatului acestei Comisii. Doresc să atrag atenţia, şi este o observaţie nu neapărat către preşedinte, ci către Guvern şi Parlament, nu trebuie pus în pericol acest lucru prin îndepărtarea de principiile statului de drept. Dorinţa mea este ca în România, îaninte de preluarea preşedinţiei Consiliului, să se ajungă la un consenes în ceea ce priveşte lupta împotriva corupţiei. Este esenţial acest lucru, altfel Comisiei îi va fi greu să adopte în acord recomandările specifice pentru fiecare ţară”, a spus Juncker.

La rândul spu, preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, marţi, în plenul Parlamentului European, că românii sunt conectaţi la valorile democratice şi şi-au făcut auzită vocea atunci când a fost nevoie, că tânăra generaţie crede în Europa şi ea hrăneşte optimismul.

"România este o țară profund atașată proiectului european. Avem o societate vibrantă și dinamică, în continuă evoluție. Suntem o democrație tânără, care are resursele pentru a se perfecționa. Românii sunt conectați activ la valorile civice. Au dovedit-o cât se poate de clar, și-au făcut auzită vocea atunci când a fost nevoie să apere statul de drept și democrația. Românii au voința și forța de a merge mai departe pe drumul european pe care și l-au asumat. Este ambiția de a depăși orice obstacole pentru a rămâne puternic ancorați în marea familie europeană din care facem parte în mod fundamental. Tânăra generație crede în Europa și se implică în dezbateri privind viitorul nostru de o manieră pozitivă și, mai ales, optimistă", a declarat Klaus Iohannis în Parlamentul European.

Klaus Iohannis a mai spus că România este un stat de drept, un stat democratic, în România există o dezbatere politică şi o democraţie foarte vie. El a dat asigurări că va rămâne implicat pentru a le garanta românilor păstrarea valorilor democratice şi a principiilor statului de drept.

"România este un stat de drept, e un stat democratic, în România există o dezbatere politică şi în România există o democraţie foarte vie. Nu vreau să intru în detalii ale dezbaterii interne din România, dar pot să vă asigur că eu sunt hotărât să rămân implicat pentru a garanta românilor păstrarea valorilor democratice, păstrarea regulilor şi principiilor unui stat de drept şi continuarea unei lupte foarte dure, grele, dar drepte împotriva corupţiei", a afirmat preşedintele Iohannis.

El a adăugat că în Europa sunt mai multe probleme, una dintre ele fiind conexiunea între cetăţean şi politician, care de multe ori e una slabă - cetăţenii nu înţeleg ce fac politicienii şi, din păcate, unii politicieni nu înţeleg ce vor cetăţenii.

"În România, cetăţenii au spus ce vor, iar eu, care am fost ales de un număr semnificativ de români, am înţeles că ei vor să continui cu acest mesaj cu care am început, pentru o România europeană, o Românie care păstrează intact statul de drept şi care luptă cu rezultate notabile împotriva coprupţiei. Că există controversă e adevărat, dar spuneţi-mi ce democraţie parlamentară ar fi aceea fără controverse. Iar eu sunt hotărât ca din această luptă să câştige România europeană, România democratică şi mă voi implica pentru acest lucru", a subliniat Klaus Iohannis.

Preşedintele Klaus Iohannis a participat marţi, în plenul Parlamentului European, la dezbaterea privind viitorul Uniunii Europene, în cadrul căreia va susţine o alocuţiune privind viziunea României în legătură cu acest subiect.