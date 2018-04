Iohannis: Nu există conflict preşedinte - guvern pentru sesizarea CCR în cazul refuzului meu de revocare a procurorului şef al DNA

"După părerea mea nu există niciun conflict și niciun temei pentru sesizarea CCR. În tot procedeul cu început de ministru, cu sesizarea CSM și decizia mea, a respectat legea 100%. După cum cunoaștem cu toții, decizia în finalul acestei proceduri este la președinte (...) Ar fi deosebit de ciudat dacă de fiecare dată când un decident ia o decizie care nu convine unei alte instituții să ne trezim cu un atac la CCR. Personal putem să înțelegm că ministrul este personal nemulțumit pentru faptul că nu i s-a aprobat cererea, dar eu, repet, nu există absolut, dar absolut niciun temei pentru atacul la CCR. Din punctul meu de vedere procedura s-a finalizat", declarat Klaus Iohannis

Klaus Iohannis a cerut DNA să rezolve problemele din interiorul instituției.

"DNA este o instituție cu rezultate remarcabile, iar dacă în interiorul DNA apar oameni cu probleme, nu am nicio îndoială că oamenii din această instituție vor acționa. În fiecare mare sistem apar din când în când probleme și sunt convins că oamenii responsabili din această instituție vor acționa ferm, rapid și corect", a mai spus Iohannis.

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a declarat miercuri că premierul Viorica Dăncilă este de acord cu sesizarea la Curtea Constituţională referitoare la refuzul preşedintelui de a revoca pe şefa DNA Laura Codruţa Kovesi, urmând ca luni acest demers să fie făcut.

"Cu timpul şi cu experienţele acumulate, devii din ce în ce mai puţin surprins. Am primit de la preşedintele republicii documentul politic prin care îmi aduce la cunoştinţă că nu o revocă pe doamna procuror şef. De ce spun politic, pentru că nu a venit cu argumente juridice, nu a venit cu argumente manageriale şi mi-a spus înaintea raportului meu că nu o va revoca. Am vorbit cu doamna premier chiar ieri, i-am prezentat principalele elemente pe care le poate prinde în sesizarea CCR. A rămas ca zilele acestea să finalizez sesizarea ca să valorific şi documentul politic de la preşedinte. Luni mă voi întâlni cu doamna premier din nou, (..) îi voi prezenta sesizarea în amănunt, sper ca dânsa să fie de acord şi să şi-o însuşească şi tot luni să o trimitem. Draftul de sesizare e făcut, dar trebuie să completez şi cu argumente pe care preşedintele le-a adus la respingerea cererii de revocare. Noi am spus că vom ataca la Curte, asta vom face. Doamna Dăncilă este de acord, ieri mi-a zis că este de acord", a declarat ministrul Justiţiei, potrivit Mediafax.

Preşedintele Klaus Iohannis a refuzat, luni, să dea curs cererii de revocare a Laurei Codruţa Kovesi, anunţând că motivele invocate de ministrul Justiţiei nu au fost de natură să îl convingă. Imediat după ce preşedintele României şi-a anunţat decizia, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a anunţat că va sesiza Curtea Constituţională.

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat pe 10 aprilie, întrebat dacă va fi sesizată Curtea Constituţională, în cazul în care şeful statului va refuza revocarea Laurei Codruţa Kovesi, că rolul ar reveni Guvernului şi premierul trebuie să îşi asume această poziţie.

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, pe 11 aprilie, că aşteaptă mai întâi să vadă ce va face preşedintele Klaus Iohannis în privinţa revocării din funcţie a Laurei Codruţa Kovesi, apoi va lua o decizie, dar a dat asigurări că "sigur îl va susţine pe ministrul Justiţiei", Tudorel Toader.

Klaus Iohannis: Motivele prezentate de ministrul Justiţiei nu m-au convins. Nu voi da curs propunerii de revocare a şefei DNA