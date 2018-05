Ion Ţiriac a înlocuit cupa de la Madrid. Învingătoarea Petra Kvitova a primit trofeul finalistei de anul trecut

Vechiul simbol era unul din aur şi foarte valoros, însă Ion Ţiriac a decis să îl înlocuiască, în semn de protest. Omul de afaceri s-a supărat anul trecut că Steve Simon, preşedintele WTA, a criticat prezenţa lui Ilie Năstase la ceremonia de anul trecut, după ce acesta a fost în centrul unui scandal de rasism, la Fed Cup. "A umbrit evenimentul", a spus oficialul WTA, iar Ţiriac a a anunţat o formă de protest inedită: înlocuirea trofeului. El s-a ţinut de cuvânt, Kvitova intrând în posesia unui obiect mai puţin valoros şi care seamănă foarte mult cu cel oferit finalistei de anul trecut.

"Ca urmare a comentariilor publice agresive ale WTA în legătură cu acordarea Trofeului Madrid în acest an, în prezenţa domnului Ilie Năstase, vă informez prin prezenta că am decis să retrag acordarea trofeului meu la competiţia feminină. Fac referire la trofeul din aur şi diamante şi la replicile din argint masiv, acestea nu vor mai fi acordate câştigătoarelor competiţiilor feminine de la Madrid. Acest trofeu este un simbol oferit de mine personal câştigătorului turneului.

WTA nu este împuternicită să-mi cenzureze libertatea de a face o invitaţie specială la acordarea trofeului. De-a lungul timpului, am fost onorat că au acceptat invitaţia mea la festivitate Regina Spaniei, Prinţul Moştenitor al Spaniei, Primarul Madridului. În acest an, invitaţia mea a fost acceptată de domnul Ilie Năstase. Am fost informat că WTA l-a amendat pe proprietarul turneului pentru că a permis invitatului meu să participe pe teren la festivitatea de premiere. Din nou, consider acest comportament al WTA drept consecvent agresiv, în afara competenţei WTA", spunea Ion Ţiriac, în 2017.

Simona Halep, învingătoarea, şi Kristina Mladenovic, învinsa, şi trofeele acordate anul trecut la Madrid: