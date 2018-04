Ion Ţiriac a izbucnit ÎN DIRECT. "Mi-au furat 500.000 de euro!"

Ion Tiriac a afirmat ca pretul de constructie al patinoarului pe care l-a construit la Otopeni a crescut cu 500.000 de euro deoarece o parte din suma a fost "furata".

"Am facut un patinoar cu 3,5 milioane de euro la Otopeni, dar 500.000 de euro mi-au fost furati ca asta e Romania", a spus Ion Tiriac la Digi 24.

Fostul mare tenismen s-a declarat insa multumit de impactul pe care patinoarul l-a avut: "Pe acel patinoar poti sa joci finala de Campionat Mondial. Ok, are 500 de locuri, dar n-am vrut mai mult pentru ca nu vreau competitii acolo. Vreau ca tinerii sa faca sport".

Ion Tiriac a inaugurat patinoarul de la Otopeni in decembrie 2016. Initial, omul de afaceri a dorit sa construiasca acest patinoar in Bucuresti, insa s-a razgandit deoarece autoritatile nu au reusit sa-i ofere un teren. In cele din urma, l-a construit pe un teren aflat in proprietatea sa.