Ionela Prodan şi-a făcut testamentul. Ce a lăsat fetelor, ce a lăsat nepoţilor

În vârstă de 70 de ani, Ionela Prodan ar fi fost diagnosticată cu o boală gravă la pancreas. „Da, mi-am făcut testamentul. Prima dată l-am făcut aşa mai negândit, decât de mine. Apoi, le-am chemat pe amândouă fetele. Asta e a ta, asta e a ta. La nepoţi nu am împărţit, le-am pus bani pe numele lor şi, când vor face 18 ani, să deschidă contul. Am trei de la Ana şi una micuţă la Vegas. Am patru nepoţi. Le-am pus 30.000 de euro la fiecare”, povestea artista.

Ionela Prodan este una dintre cele mai apreciate artiste de muzică populară şi, de-a lungul timpului, şi-a investit banii în case şi terenuri. Cum are două fete, s-a gândit să stea de vorbă cu ele, să le împartă bunurile, astfel încât, după moartea ei, să nu înceapă războiul pe avere, aşa cum se întâmplă, de exemplu, între fraţii Dolănescu. Planul ei a fost bine intenţionat, casele din ţară şi din străinătate, precum şi terenurile au fost dăruite fetelor, numai că testamentul a dispărut subit. „Mi-am făcut nişte hârtii dintr-alea acolo şi le-am pus să semneze pe amândouă! Am discutat cu ele, «Ce casă vrei tu, din România, din Bucureşti, de afară?» Astea, astea, astea, le-am înşirat acolo: «Hai, pe care o vrei tu? pe aia, pe aia?» Şi le-am pus să semneze acolo şi acum le-am întrebat şi mi-au spus: «Mami, ştii că am pierdut hârtia aia pe care mi-ai dat-o tu!»“, a povestit Ionela Prodan.

Anamaria Prodan, vilă de 1.000.000 USD la Las Vegas FOTO

Pentru Anamaria Prodan, pierderea testamentului nu pare o nenorocire. Celebra impresară susţine că are o relaţie foarte bună cu sora ei şi vrea să creadă că mama ei este nemuritoare. Iar foaia cu împărţirea averii a ajuns, din greşeală, la gunoi. „Habar nu am, ştiu că mi-a adus o foaie o dată, am pus-o pe undeva pe la bucătărie, când am spălat salata, am dat cu apă pe ea şi cred că am aruncat-o după. Deci nu mai am niciun testament, nici eu, nici Anca“, a precizat la Star News Anamaria Prodan. Printre bunurile trecute în testament figurau casele din Las Vegas, din Bucureşti şi mai multe terenuri.

Lovitură FINANCIARĂ dată de Anamaria Prodan

Ionela Prodan, în vârstă de 70 de ani, se află de trei săptămâni în spital. Artista suferă de o boală gravă, dar se luptă pentru fiecare zi de viaţă

Potrivit celor de la Wowbiz, Ionela Prodan a deschis ochii și, cu toate că era extrem de slăbită, a vorbit cu fiicele ei.

Cântăreaţa de muzică populară are de mai mulți ani probleme cardiace, iar recent a fost diagnosticată cu un cancer galopant la pancreas, care s-a răspândit în organism.

Acum, toți apropiații se roagă ca artista să își revină, dar prognosticul medicilor rămâne unul extrem de rezervat, din cauza stadiului avansat al bolii.

Citeşte şi Doliu pentru folclorul românesc. S-a stins din viaţă îndrăgita cântăreaţă de muzică populară, ducea cu ea o boală grea de zece ani