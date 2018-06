Ionuţ Dumitru: Economia românească a avut a doua cea mai slabă performanţă la nivel european în trimestrul I

"Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat în trimestrul I o să vedem că a fost o decelerare puternică a creşterii economice. Am avut cifre slabe în industrie faţă de trimestrul anterior. Industria a scăzut. Vânzările cu amănuntul au scăzut faţă de trimestrul anterior. În continuare ca dinamică anuală au o rată destul de bună de creştere. Explicaţia majoră este legată de deteriorarea sentimentului consumatorului...După ce sentimentul consumatorului se îmbunătăţise masiv în ultimii ani, pe finalul anului trecut, pe fondul aşa zisei Revoluţii Fiscale care a bulversat pe toată lumea, sentimentul consumatorului s-a prăbuşit de-a dreptul astfel încât apetitul de a mai cheltui s-a mai diminuat şi lucrul acesta a fost reflectat şi în cifrele economice din primul trimestru. Iar dacă ne uităm la scară europeană, trimestrul I într-adevăr a fost foarte slab în România. S-a vorbit foarte mult că şi economia europeană a încetinit, ceea ce este adevărat, dar economia Românească a avut a doua cea mai slabă performanţă la nivel european în trimestrul I, cu o stagnare a PIB-ului", a spus Ionuţ Dumitru.



Acesta a afirmat că România a înregistrat o creştere economică trimestrială zero, iar cea anuală este de peste 4% şi este datorată trimestrelor anterioare. Ionuţ Dumitru a precizat că avem o creştere economică foarte fragilă anul trecut.



"Când treci de la 7% la doar 4% în termeni anuali şi stagnare în termeni trimestriali cred că ar trebui să ne întrebăm cât de solidă era creşterea economică de anul trecut", a declarat Ionuţ Dumitru, citat de Agerpres.



De asemenea, acesta a menţionat că, în acelaşi timp, creşterea economică din ultima perioadă creează dezechilibre. Astfel, deficitul comercial creşte foarte repede, exporturile cresc, dar importurile cresc mai rapid, iar deficitul de cont curent se deteriorează.



"Suntem la 3 şi ceva la sută deficit de cont curent. Este adevărat, la scară istorică este un nivel semnificativ mai mic decât am avut înainte de criză, însă la scară europeană, în noua realitate economică internaţională, România are un deficit de cont curent mare. Dacă ne uităm pe cifrele de anul trecut am avut al treilea cel mai mare deficit de cont curent", a spus Ionuţ Dumitru.



Potrivit acestuia, majoritate ţărilor europene au surplusuri de cont curent.



Datele Institutului Naţional de Statistică, publicate în 15 mai, arată că produsul intern brut în trimestrul I 2018 s-a menţinut, în termeni reali, la acelaşi nivel cu cel înregistrat în trimestrul IV 2017.



Pe de altă parte, comparativ cu acelaşi trimestru din anul precedent, produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 4% pe seria brută şi cu 4,2% pe seria ajustată sezonier.