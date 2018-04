Ionut Lupescu, prima reacţie după ce a fost prins cu MINCIUNA. Ce relaţie are, de fapt, cu UEFA

Ionuț Lupescu a lămurit relaţia sa contractuală cu UEFA.

Răzvan Burleanu: Lupescu minte când spune că şi-a dat demisia de la UEFA

"Burleanu să se hotărască ce spune. A spus că nu mai aveam nicio funcție la UEFA. Acum am funcție sau n-am funcție? În primul rând, aceasta este legislația pe care o au resursele umane de la UEFA, a fost propunerea lor, nu fac nimic de capul meu. UEFA nu e o shaormerie în care pur și simplu îți depui demisia și ai plecat. Eu am un departament întreg, am foarte multe programe, foarte multe lucruri pe care trebuie să le termin. A fost propunerea celor de la resurse umane de a avea acel "unpaid leave" până la data alegerilor, după care va trebui să mă întorc și să predau absolut toate lucrurile pe care le aveam acolo. Nu mă întorc la UEFA, indiferent de deznodământul alegerilor. E pentru a nu știu câta oară când Burleanu prezintă denaturat lucrurile și mă mir că cel mai bun manager sub 40 de ani nu cunoaște această legislație", a spus Ionuţ Lupescu.