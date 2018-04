Ipoteză de ULTIMĂ ORĂ privind cauza producerii accidentului soldat cu NOUĂ MORŢI

Desi pe fond, cauza ramane tot desprinderea rotii din spate stanga a autoutilitarei, se pare ca acest lucru s-a intamplat in urma unei erori si/sau a lipsei de experienta a soferului, scrie tvmneamt.ro.

Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, au aparut indicii cum ca pe traseu, microbuzul ar fi facut o pana, iar soferul a inlocuit roata fara sa stranga bine cele 5 prezoane (suruburi). Aceasta supozitie ar putea sta in picioare, pentru ca de pe masina s-a desprins doar roata, fara alta piesa de prindere, cum ar fi butucul. Din imaginile filmate ieri inainte ca masina sa fie dusa la expertiza tehnica, se poate vedea ca un singur prezon este ramas rupt in butucul rotii. Restul prezoanelor (4 numar) lipsesc, deci este foarte posibil ca ele sa se fi desfiletat pe rand in mers, pana a ajuns la ultimul care inevitabil s-a rupt, fapt care a dus la pierderea controlului directiei de mers.

Supravieţuitorul accidentului din Neamţ a revenit acasă. Momente sfâşietoare în casele celor decedaţi

Dupa desprinderea rotii, masina nu a mai putut fi nici controlata nici oprita, pentru ca era incarcata cu mult peste capacitatea ei tehnica. Pentru o autoutilitara cum este cea despre care vorbim, constructorul prevede o incarcatura de maximum 600 de kg. Ori microbuzul implicat in accident transporta 10 oameni care cantareau minim 700 de kg plus foarte multe bagaje si chiar lemn de foc, dupa cum s-a putut vedea la fata locului dupa ce masina a fost scoasa de sub apa. A durat aproximativ 5 minute sa fie scoasa toata incarcatura pana sa se ajunga la cadavre. Pe langa viteza, incarcatura peste limitele tehnice ale masinii a contribuit intr-o proportie foarte mare la producerea accidentului.

Pe asfalt au putut fi vazute urme de franare de pe ambele parti ale masinii (stanga-dreapta) pe o distanta de aproximativ 40 de metri, din locul in care masina intra pe contrasens si pana in locul in care iese in decor, deci soferul a rectionat, a incercat sa opreasca, insa incarcatura si viteza au avut un rol decisiv. Urmele de franare arata si ca este foarte putin probabil ca tanarul aflat la volan sa fi adormit.

Nouă persoane au murit, după ce un microbuz în care se aflau zece persoane a căzut în râul Bistriţa, în zona localităţii Viişoara din judeţul Neamţ.